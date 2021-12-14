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Mahatch предлагал Руденко бой с тяжеловесом №1 в российских кулачных боях Гаджи Автоматом
Бой сорвался из-за появления варианта в профессиональном боксе
14 декабря 18:15
Андрей Руденко / Фото: К2
Глава кулачного промоушена Mahatch Андрей Лимонтов в интервью Sport 24
рассказал, что украинскому тяжеловесу Андрею Руденко предлагали бой на голых кулаках с лучшим тяжеловесом России в кулачных боях Гаджи «Автоматом».
«Переговоры вели с Андреем Руденко, который должен был драться с Гассиевым, но из-за травмы бой отменился. И можно было бы эту интересную историю подкрутить, но у Андрюхи 18 декабря будет бой за пояс WBC Silver».
Напомним, 18 декабря Руденко проведет поединок против киевлянина Владислава Сиренко.
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