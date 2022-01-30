Результаты взвешивания боя Макабу – Мчуну
Макабу благодаря судьям выиграл у Мчуну
Илунга праздновал победу раздельным решением
08:26
Табисо Мчуну и Илунга Макабу / Фото: EssentiallySports
В Уоррене (США) прошел реванш чемпиона мира по версии WBC в тяжелом весе Илунги Макабу (29-2, 25 КО) и претендента Табисо Мчуну (23-6, 13 КО)
Макабу начал поединок агрессивно, тогда как Мчуну в основном работал вторым номером на контратаках. После четвертого раунда Илунгу начали покидать силы благодаря чему лучше выглядел претендент.
В концовке Макабу попытался вернуть преимущество и пошел в , но пропустил несколько жестких ударов, которые его потрясли.
Несмотря на тот факт, что Мчуну лучше выглядел в большинстве раундов, двое из трех судей отдали победу Макабу: 116:112 и 115:113 – Макабу, 115:113 – Мчуну.
Более детально о поединке можно прочесть в нашей онлайн трансляции.
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