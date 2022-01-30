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Макабу благодаря судьям выиграл у Мчуну

Илунга праздновал победу раздельным решением
Бокс Профессиональный бокс
08:26
Макабу благодаря судьям выиграл у Мчуну
Табисо Мчуну и Илунга Макабу / Фото: EssentiallySports

В Уоррене (США) прошел реванш чемпиона мира по версии WBC в тяжелом весе Илунги Макабу (29-2, 25 КО) и претендента Табисо Мчуну (23-6, 13 КО)

Макабу начал поединок агрессивно, тогда как Мчуну в основном работал вторым номером на контратаках. После четвертого раунда Илунгу начали покидать силы благодаря чему лучше выглядел претендент.

В концовке Макабу попытался вернуть преимущество и пошел в , но пропустил несколько жестких ударов, которые его потрясли.

Несмотря на тот факт, что Мчуну лучше выглядел в большинстве раундов, двое из трех судей отдали победу Макабу: 116:112 и 115:113 – Макабу, 115:113 – Мчуну.

Более детально о поединке можно прочесть в нашей онлайн трансляции.

Карен Агабекян
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Табисо Мчуну, Илунга Макабу

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