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Макабу: «Очень рад, что получил возможность защитить свой титул в бою с Мчуну»

Поединок тяжеловесов состоится 29 января в США
Бокс Профессиональный бокс
10:21
Макабу: «Очень рад, что получил возможность защитить свой титул в бою с Мчуну»
Илунга Макабу / Фото - Twitter
Чемпион мира по версии WBC в первом тяжелом дивизионе Илунга Макабу (28-2, 25 KO) прокомментировал грядущий поединок с обязательным претендентом на титул Табисо Мчуну (23-5, 13 KO).

Цитирует Макабу Boxing News 24.

«Я рад, что могу быть здесь, я благодарен Don King Productions за организацию этого шоу, потому что COVID-19 помешал многим мероприятиям. Я очень рад, что получил возможность защитить свой титул. Мне нечего сказать. Я просто хочу пожелать удачи моему сопернику. Мы хорошо знакомы, потому что сражаемся во второй раз. Спасибо всем, кто пришел поддержать нас, а также спасибо моей команде. Наслаждайтесь нашим боем».


Поединок состоится 29 января на арене W.D. Packard Music Hall в Уоррене (штат Огайо, США).

Макабу последний раз выходил в ринг в декабре 2020 года, когда победил техническим нокаутом Оланреваджу Дуродолу в рамках первой защиты своего титула. 

Что касается Мчуну, то он последний бой провел в марте 2021 года, победив по очкам россиянина Евгения Тищенко. Перед этим он одолел единогласным решением судей экс-чемпиона мира, российского ветерана Дениса Лебедева.

Ранее WBC санкционировал бой Сауля Альвареса с Макабу, но теперь конголезцу нужно выиграть схватку у Мчуну.
Владимир Кириченко
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Илунга Макабу Табисо Мчуну,

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