Макабу подтвердил, что в следующем бою подерется с Альваресом

Чемпион WBC в тяжелом весе защитил титул от Табисо Мчуну

Чемпион мира WBC в тяжелом весе Илунга Макабу (29-2, 25 KO) после тяжелой победы над Тасибо Мчуну (26-3, 13 КО) подтвердил, что в следующем бою встретится с лучшим боксером мира независимо от весовых категорий Саулем Альваресом (57-1-2, 39 КО). Слова Макабу приводит BOXINGSCENE:

«Я уже однажды победил Табисо и теперь сделал это снова. Он контрпанчер. Я пришел не за нокаутом. Я пришел за боксом. Мой следующий бой будет с Саулем Канело. Я буду боксировать и нокаутирую его».

Напомним, Альварес впервые в карьере подерется в тяжелом весе. Сейчас он является абсолютным чемпионом мира двумя категориями ниже.