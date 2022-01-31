Макабу подтвердил, что в следующем бою подерется с Альваресом
Макабу: «Я собираюсь нокаутировать Альвареса»
Уроженец Конго считает, что мексиканец допустит ошибку, если решит провести бой с ним
09:00
Илунга Макабу / фото - Getty Images
Чемпион мира по версии WBC в первом тяжелом весе Илунга Макабу (29-2, 25 KO) поделился своими ожиданиями от возможного поединка с абсолютным чемпионом суперсреднего веса Саулем Альваресом (57-1-2, 39 КО).
Макабу цитирует ресурс boxingnews24.com:
«Я собираюсь нокаутировать его. Альварес совершает большую ошибку. Он собирается поиграть и пошутить с боксом. Бокс – опасная игра. Если Альварес доберется до тяжелого веса, то сильно пожалеет о своем решении. Я могу боксировать и могу нокаутировать своих соперников. Если Канело думает, что является сильным панчером, то очень ошибается. Его ошибка в том, что он думает, будто может подняться в весе и нокаутировать меня.
Я жду тебя и готов сражаться. Я чемпион и мой менеджер будет работать над тем, чтобы организовать этот бой. Я буду драться с любым, кто встанет на моем пути».
Илунга Макабу подтвердил, что в следующем поединке подерется с Саулем Альваресом.
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