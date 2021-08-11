Макгиган: «По ходу боя Джошуа - Усик габариты сыграют важную роль»

Энтони Джошуа / фото - boxingscene.com

Шейн Макгиган, тренер британского супертяжеловеса Даниэля Дюбуа (16-1, 15 КО), в интервью YouTube-каналу Pro Boxing Fans заявил, что габариты обладателя титулов WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) должны помочь ему в бою с бывшим абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом дивизионе Александром Усиком (18-0, 13 KO).

Это важный фактор, но Джошуа не обязательно выйдет в ринг и начнет пользоваться габаритами. Он попытается работать джебом, и, как мне кажется, тот факт, что AJ, вероятно, постарается быть техничным в начале боя, создаст ему много проблем. Но, по моему мнению, по ходу боя габариты сыграют важную роль. Джошуа должен остановить Усика примерно в восьмом или девятом раунде».