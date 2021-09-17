МакГирт: «Если Сондерс хоть на секунду потеряет концентрацию – Канело его прикончит»
Макгирт: «Верю, что бой Усика и Джошуа будет тактическим противостоянием»
Американский наставник – о предстоящем мегафайте в супертяжелом дивизионе
14:10
Бадди Макгирт / Фото - saturdaynightboxingИзвестный американский специалист Бадди Макгирт в интервью YouTube-каналу Boxing Social поделился ожиданиями от предстоящего поединка украинского супертяжеловеса Александра Усика (18-0, 13 KO) и обладателя титулов WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).
«Это очень интересный бой. Верю, что этот бой будет тактическим противостоянием, тому что оба бойца – сильные тактики. Усик изначально такой, а Джошуа придется быть таким. Ему нельзя идти прямо на украинца. Джошуа нужно быть очень умным, попытаться заставить Усика почувствовать себя не в своей тарелке. Нужно заставить Усика испытывать дискомфорт. Если не сделать этого, то их ждет долгий вечер».
Напомним, что поединок Джошуа – Усик состоится 25 сентября на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне.
На портале XSPORT.ua пройдет онлайн трансляция боя Джошуа – Усик.
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