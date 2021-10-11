Макгрегор: «Трудно не впечатлиться Уайлдером»
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, ирландец Конор Макгрегор (22-6) прокомментировал третий поединок между действующим чемпионом мира по версии WBC в супертяжелом весе, британцем Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО) и американцем Деонтеем Уайлдером (42-2-1, 41 КО).
Макгрегора цитирует портал mirror.co.uk:
«Отличный бой, оба воина, оба победили. Трудно не впечатлиться Уайлдером. Он достойно противостоял более крупному сопернику. Отличное выступление Деонтея, но разница в весе 40 фунтов. Это очень много. Честная игра. Оба мужчины. Все их бои были очень интересными. Уважение.
Их уровни мастерства уникальны, но очень близки. Это была отличная трилогия в супертяжелом весе. Оба боксера показывают достойные результаты. К тому же не было фальшивых бойцов в ринге, когда празднуют победу после травмы соперника.
Поздравляю Тайсона и Пэрис. Мы с Ди очень рады за вас. Также поздравляю Деонтея и Телли. Было приятно познакомиться с вами недавно. По-настоящему крутой бой, который должен был состояться в любом случае».
Тайсон Фьюри победил Деонтея Уайлдера в лучшем бою года.
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