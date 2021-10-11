Макгрегор: «Трудно не впечатлиться Уайлдером»

Деонтей Уайлдер / фото - boxingscene.com

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, ирландец Конор Макгрегор (22-6) прокомментировал третий поединок между действующим чемпионом мира по версии WBC в супертяжелом весе, британцем Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО) и американцем Деонтеем Уайлдером (42-2-1, 41 КО).

Макгрегора цитирует портал mirror.co.uk:

Их уровни мастерства уникальны, но очень близки. Это была отличная трилогия в супертяжелом весе. Оба боксера показывают достойные результаты. К тому же не было фальшивых бойцов в ринге, когда празднуют победу после травмы соперника.

Поздравляю Тайсона и Пэрис. Мы с Ди очень рады за вас. Также поздравляю Деонтея и Телли. Было приятно познакомиться с вами недавно. По-настоящему крутой бой, который должен был состояться в любом случае».