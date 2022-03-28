Маккаринелли: «Я склоняюсь к победе Усика, но не списываю со счетов Джошуа»

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Бывший чемпион мира в тяжелом весе Энцо Маккаринелли в интервью BBTV BOXING прокомментировал грядущий реванш между чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком (19-0, 13 KO) и бывшим обладателем трех титулов Энтони Джошуа (24-2, 22 KO).

Я видел, люди говорят, что это был односторонний бой. Он не был таким. Как по мне, это был хороший бой, и был чистый победитель. Но бой никак не был односторонним. Определенные вещи Джошуа мог сделать, но он их не сделал. Может быть, сейчас он обновится, у него новый тренер – и будет хороший бой.

Я все равно склоняюсь к победе Усика. Я считаю его превосходным боксером, но я не списываю со счетов Джошуа».