Маккин и Чжилей получили приглашения на бой за претендента IBF с Хрговичем

У боксеров есть трое суток на размышление

Филип Хргович / Фото - boxingscene

Австралиец(20-0, 13 КО) и китаец(23-0-1, 18 КО) получили приглашения на поединок с хорватским нокаутером(13-0, 11 KO) за статус претендента на титул IBF. Об этом всообщает журналистУ боксеров есть трое суток на то, чтобы дать ответ.Отметим, что у Маккина запланирован поединок 27 февраля против, от которого австралиец может отказаться ради поединка с Хрговичем. У Жанга нет назначенных боев, и оба потенциальных претендента сотрудничают с Matchroom Boxing, которая совместно с Wasserman Boxing, ведет дела Хрговича.Ранее от боя с Хрговичем отказались. Также IBF отменила поединок хорвата против французского супертяжаиз-за неразрешенных проблем француза по бою с