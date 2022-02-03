Руис вслед за Гассиевым отказался от отборочного поединка с Хрговичем
Маккин и Чжилей получили приглашения на бой за претендента IBF с Хрговичем
У боксеров есть трое суток на размышление
11:23
Филип Хргович / Фото - boxingsceneАвстралиец Демси Маккин (20-0, 13 КО) и китаец Чжан Чжилей (23-0-1, 18 КО) получили приглашения на поединок с хорватским нокаутером Филипом Хрговичем (13-0, 11 KO) за статус претендента на титул IBF. Об этом в Twitter сообщает журналист Дэн Рафаэль.
У боксеров есть трое суток на то, чтобы дать ответ.
Отметим, что у Маккина запланирован поединок 27 февраля против Ариэля Бракамонте, от которого австралиец может отказаться ради поединка с Хрговичем. У Жанга нет назначенных боев, и оба потенциальных претендента сотрудничают с Matchroom Boxing, которая совместно с Wasserman Boxing, ведет дела Хрговича.
Ранее от боя с Хрговичем отказались Энди Руис-младший, Мурат Гассиев, Луис Ортис, Джозеф Паркер. Также IBF отменила поединок хорвата против французского супертяжа Тони Йоки из-за неразрешенных проблем француза по бою с Мартином Баколе.