Маклин: «Бетербиев может потрясти Канело и принять его ответные удары»

Мэттью Маклин / фото - Чемпионат

Экс-претендент на титул чемпиона мира Мэттью Маклин поделился своими мыслями относительно возможного поединка чемпиона полутяжелого веса по версиями WBC и IBF Артура Бетербиева (17-0, 17 КО) и лидера суперсреднего веса Сауля Альвареса (57-1-2, 39 КО). Цитирует Маклина порталу Sky Sports.

Если Канело не может контролировать и сдерживать соперника за счет скорости и мощи, то он получает более тяжелое испытание. Победить Альвареса сможет тот, кто захочет принимать его удары, чтобы донести собственные мощные попадания. Вероятно, Бетербиев может потрясти Канело и принять его ответные удары».