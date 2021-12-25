Тренер Бетербиева: «В бою против Канело выйдем за победой»
Маклин: «Бетербиев может потрясти Канело и принять его ответные удары»
Экс-претендент на титул чемпиона мира считает, что полутяж способен победил звездного мексиканца
13:59
Мэттью Маклин / фото - Чемпионат
Экс-претендент на титул чемпиона мира Мэттью Маклин поделился своими мыслями относительно возможного поединка чемпиона полутяжелого веса по версиями WBC и IBF Артура Бетербиева (17-0, 17 КО) и лидера суперсреднего веса Сауля Альвареса (57-1-2, 39 КО). Цитирует Маклина порталу Sky Sports.
«Между средним и полутяжелым весами я не вижу никого, способного победить Канело. Вероятно, Бетербиев может представлять для него угрозу, поскольку он зверь и зарекомендовал себя хорошим бойцом.
Если Канело не может контролировать и сдерживать соперника за счет скорости и мощи, то он получает более тяжелое испытание. Победить Альвареса сможет тот, кто захочет принимать его удары, чтобы донести собственные мощные попадания. Вероятно, Бетербиев может потрясти Канело и принять его ответные удары».
Напомним, менеджер Бивола признался, что боксер был близок к подписанию контракта на бой с Канело.
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