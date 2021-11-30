Поединок Буатси Власов отменен из-за травмы британца
Максим Власов узнал имя нового оппонента после отмены поединка с Буатси
Им стал экс-временный чемпион мира по версии WBA
17:41
Максим Власов / Фото - olympics.comРоссийский боксер полутяжелого дивизиона Максим Власов (45-4, 26 KO) свой следующий поединок проведет 25 декабря в Сочи (Россия) против экс-временного чемпиона по версии WBA доминиканца Феликса Валеры (18-4, 15 КО).
Изначально Власов должен был боксировать с Валерой еще в ноябре, однако позже россиянин заключил соглашение на бой с британцем Джошуа Буатси (15-0, 13 KO). Данное противостояние было запланировано на 18 декабря в Манчестере (Великобритания). Через некоторое время стало известно, что Буатси получил травму, из-за чего команде Власова пришлось вернуться к поединку с Валерой.
Весной Власов уступил решением судей американцу Джо Смиту-младшему в поединке за вакантный титул WBO.
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