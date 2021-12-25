Малик Скотт – о тренировочном лагере Усика: «Это был наполовину зоопарк, наполовину лес»

Малик Скотт / фото - badlefthook

Малик Скотт, наставник американского супертяжеловеса Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО), в интервью изданию Boxingnewsonline поделился воспоминаниями об опыте работы с украинским чемпионом хэвивейта Александром Усиком (19-0, 13 КО).

Я ездил в его тренировочный лагерь – это был наполовину зоопарк, наполовину лес. Ринг там был самым маленьким в мире. Когда Усик сказал мне, что использует этот ринг для подготовки к бою с Муратом Гассиевым, я понял, что он за человек. Он очень усложняет себе жизнь во время тренировок, благодаря чему ему легко на поле битвы. Когда вы видите его спокойным, хладнокровным и безмятежным в поединке, который должен стать боем его жизни, то это потому, что он только что покинул тренировочный лагерь «Адский зоопарк». Бой – это легко для него».