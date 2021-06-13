Малиновский оказался тяжелее соперника накануне боя за пояс WBO
Малиновкий выиграл пояс WBO Inter-Continental в скучном бою
Украинский полулегковес победил Натаниэля Какололо раздельным решением
08:39
Олег Малиновский / фото - isport
В субботу, 12 июня, в Киеве прошел вечер бокса, организованный промоутерской компанией B1 Boxing.
В главном событии вечера украинский полулегковес Олег Малиновский (28-0, 7 КО) стал чемпионом по версии WBO Inter-Continental, добыв скучную победу над чемпионом Африки из Намибии Натаниэлем Какололо (11-2-1, 4 КО).
Бой был лишен каких либо ярких моментов. Оба боксера работали в аккуратном стиле, не подставляясь и не влезая в размены. Как итог: победа Малиновского раздельным решением судей (97:93, 95:95, 97:93).
Напомним, в со-главном бою вечера Владислав Сиренко вырубил двоюродного брата Карима Бензема.
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