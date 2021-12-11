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05:00 Калгари Флэймс - Бостон Брюинс -:- Запланирован
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Малиновский: «Ломаченко сводит Комми в школу и возможно завершит поединок во второй половине боя»

Украинский легковес – о грядущем бое в Нью-Йорке

Бокс Профессиональный бокс
12:58
Малиновский: «Ломаченко сводит Комми в школу и возможно завершит поединок во второй половине боя»
Олег Малиновский / Фото - Fаcebook
Украинский боксер полулегкого веса Олег Малиновский (27-0, 8 КО) прокомментировал предстоящий поединок между экс-обладателем титулов в трех дивизионах Василием Ломаченко (15-2, 11 КО) и бывшим чемпионом мира Ричардом Комми (30-3-0, 27 KO).

«Однозначно мы увидим очень зрелищный поединок. Интрига есть, ведь в этом бою решается дальнейшая судьба боксеров. Проигравший потеряет очень многое и неизвестно, когда получит шанс приблизиться к бою за титул чемпиона мира. Думаю, что для Василия (Ломаченко) главное выиграть уверенно и красиво, показав свой высокий класс. Он сводит Комми в школу и возможно завершит поединок во второй половине боя».


«Комми панчер, а у панчера всегда есть шанс. Из 30 побед у него 27 нокаутов. Так что шанс у него конечно есть, но думаю, что против Ломы этот шанс небольшой. Василий подвижный боксер, который постоянно смещается, бьет под разными углами, читает действия соперника. Его будет сложно поймать. Надеюсь, что после победы над Комми Василий следующий бой проведет с Камбососом. Мне бы очень хотелось, чтобы Василий забрал все пояса, ведь на сегодняшний день он лучший боксер этого дивизиона и он заслуживает быть абсолютным чемпионом мира».


Бой состоится 11 декабря на легендарной арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.

Следите за прямой текстовой онлайн трансляцией боя на сайте XSPORT. Примерное начало поединка – 06:00.
Источник: sport.segodnya.ua Владимир Кириченко
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Василий Ломаченко Ричард Комми Олег Малиновский

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