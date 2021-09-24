Малиновский – о бое Усик – Джошуа: «Бой для Александра будет тяжелым»

Украинец поделился своим прогнозом на поединок между своим соотечественникам и AJ

Олег Малиновский / фото - B1

Непобежденный украинский боксер Олег Малиновский (28-0, 8 КО), выступающий в полулегкой весовой категории, поделился своим прогнозом на бой между обладателем титулов WBA, WBO, IBF в супертяжелом дивизионе, британцем Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и обязательным претендентом на пояс WBO, украинцем Александром Усиком (18-0, 13 КО), который состоится 25 сентября в Лондоне.

«Бой для Александра будет тяжелым, потому что Джошуа – соперник, который действительно сильный, а в габаритах гораздо больше, чем Саша. Несмотря на это, я думаю, что у Саши есть все шансы на победу. Конечно, если Саша будет хорошо функционально готов, постоянно работать на ногах, передвигаясь по рингу, наносить большое количество ударов на протяжение всего боя, то победа будет за Александром. Ну и, конечно, если судьи не сделают грязную работу».

На портале XSPORT.ua будет доступна онлайн трансляция боя Усик – Джошуа.