Малиновский – о поединке Усик – Джошуа: «Александру нужна скорость»

Украинец рассказал, как набранная масса соотечественника повлияет на его передвижения в бою с AJ

Олег Малиновский / фото - B1

Непобежденный украинский боксер Олег Малиновский (28-0, 8 КО), выступающий в полулегкой весовой категории, рассказал, как набранная масса Александра Усика (18-0, 13 КО) повлияет на его скорость и передвижения в поединке с обладателем титулов WBA, WBO, IBF в супертяжелом дивизионе, британцем Энтони Джошуа (24-1, 22 КО), который состоится 25 сентября в Лондоне.

«Надеюсь, что никак не повлияет, а если и повлияет, то совсем незначительно, потому что скорость нужна Усику. Он всегда выигрывал поединки за счет хорошей работы ног и большего количества ударов. Так что надеюсь, что в скорости он не потерял, а только добавил в силе и стал более жестким, мощным и крепким».

На портале XSPORT.ua будет доступна онлайн трансляция боя Усик – Джошуа.