Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 7
Сейчас 0
Сегодня 7
Завтра 6
Футбол (3 события из 3) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
22:00 Ференцварош - Янг Бойз 2:3 Окончен
22:00 ПСВ - Бенфика 0:0 Окончен
22:00 Лудогорец - Мальме 2:1 Окончен
Теннис (4 события из 81) показать все
ATP 2021 (US Open, New York, USA, Qualifying)
Календарь Таблица
20:05 Тобиас Камке - Илья Марченко 1:2 Окончен
WTA 2021 (Chicago, USA)
Календарь Таблица
19:00 Марта Костюк - Кайя Канепи 2:0 Окончен
WTA 2021 (US Open, New York, USA, Qualifying)
Календарь Таблица
20:10 Эллен Перес - Леся Цуренко 0:2 Окончен
23:25 Урсула Радванска - Katarina Zavatska 2:0 Окончен
нет важных матчей
Футбол (3 события из 3) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
22:00 Брондбю - Ред Булл Зальцбург -:- Запланирован
22:00 Шахтер - Монако -:- Запланирован
22:00 Динамо Загреб - Шериф -:- Запланирован
Теннис (4 события из 121) показать все
ATP 2021 (US Open, New York, USA, Qualifying)
Календарь Таблица
01:55 Zane Khan - Сергей Стаховский 2:1 Окончен
WTA 2021 (Chicago, USA)
Календарь Таблица
20:15 Элина Свитолина - Фиона Ферро 0:0 Отложен
WTA 2021 (US Open, New York, USA, Qualifying)
Календарь Таблица
18:00 Мариам Болквадзе - Daria Snigur -:- Запланирован
21:55 Кристина Буча - Катерина Козлова -:- Запланирован
Футбол (6 событий из 33) показать все
Лига Европы UEFA 21/22
Календарь Таблица
18:00 Алашкерт - Глазго Рейнджерс -:- Запланирован
19:00 ХИК Хельсинки - Фенербахче -:- Запланирован
19:30 Заря - Рапид Вена -:- Запланирован
21:15 АЗ Алкмаар - Селтик -:- Запланирован
21:30 Клуж - Црвена Звезда -:- Запланирован
22:00 Легия Варшава - Славия Прага -:- Запланирован

Малиновский попал в тройку лучших полулегковесов в мире

WBO обновила рейтинг
Бокс Профессиональный бокс
11:58
Малиновский попал в тройку лучших полулегковесов в мире
Олег Малиновский / фото - USYK17

Всемирная боксерская организация обновила рейтинг полулегковесов.

Украинец Олег Малиновский (28-0, 8 КО) поднялся с 6-й на 3-ю строчку. В июня 2021 года Олег одержал победу решением большинства судей.

Рейтинг WBO. Полулегкий вес

1. Джоэт Гонсалес

2. Марк Магсайо

3. Олег Малиновский

4. Айзек Догбо

5. Сатоши Шимидзу

6. Брайан Шевалье

7. Маурисио Лара

8. Айзек Лоу

9. Брок Джарвис

10. Джесси Магдалено

Малиновский ранее поздравил Украину с днем рождения.

Антон Кривенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Олег Малиновский

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Малиновский: «Пусть мир и гармония, достаток и благополучие царят в нашем общем доме»
Малиновский: «Пусть мир и гармония, достаток и благополучие царят в нашем общем доме»
Бокс Профессиональный бокс
24 августа 15:02
Чемпион в полулегком весе Малиновский поднялся в рейтинге WBO
Чемпион в полулегком весе Малиновский поднялся в рейтинге WBO
Бокс Профессиональный бокс
24 августа 13:45

Новости: Бокс

Президент WBC предположил, что Пакьяо может провести еще один бой
Президент WBC предположил, что Пакьяо может провести еще один бой
Профессиональный бокс
12:00
Малиновский попал в тройку лучших полулегковесов в мире
Малиновский попал в тройку лучших полулегковесов в мире
Профессиональный бокс
11:58
Арреола – о третьем поединке Уайлдер – Фьюри: «Деонтей сделает все, чтобы восстановить свою репутацию»
Арреола – о третьем поединке Уайлдер – Фьюри: «Деонтей сделает все, чтобы восстановить свою репутацию»
Профессиональный бокс
11:20
Тейлор: «Роуч знает, кто я такой. Я обыгрывал двух его подопечных»
Тейлор: «Роуч знает, кто я такой. Я обыгрывал двух его подопечных»
Профессиональный бокс
10:57
Джошуа: «Я молюсь о том, чтобы одержать победу над Усиком»
Джошуа: «Я молюсь о том, чтобы одержать победу над Усиком»
Профессиональный бокс
10:40
Донейр и Касимеро возобновили переговоры о бое в декабре
Донейр и Касимеро возобновили переговоры о бое в декабре
Профессиональный бокс
10:37
Арреола высказался о бое Угас – Спенс
Арреола высказался о бое Угас – Спенс
Профессиональный бокс
10:00
Джошуа отреагировал на смелый прогноз Хэя на его бой с Усиком
Джошуа отреагировал на смелый прогноз Хэя на его бой с Усиком
Профессиональный бокс
09:30
Мунгуйя принял бой против Деревянченко
Мунгуйя принял бой против Деревянченко
Профессиональный бокс
08:58
Все новости

Популярные новости

Редкач: «Усик приехал домой к Ломаченко и платил ему за то, что живет у него»
Редкач: «Усик приехал домой к Ломаченко и платил ему за то, что живет у него»
Бокс Профессиональный бокс
21 августа 19:43
53
«Такой же джеб, рост и навыки». Усик нашел в Африке бойца, идеально похожего на Джошуа
Тема дня
«Такой же джеб, рост и навыки». Усик нашел в Африке бойца, идеально похожего на Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
21 августа 12:30
Украинский экс-претендент на пояс WBO уничтожил соперника в первом раунде – отправил в глухой нокаут
Украинский экс-претендент на пояс WBO уничтожил соперника в первом раунде – отправил в глухой нокаут
Бокс Профессиональный бокс
21 августа 12:47
«Курит траву больше пятидесяти лет». Красюк рассказал, что помогает промоутеру Ломаченко оставаться лучшим в своем деле
«Курит траву больше пятидесяти лет». Красюк рассказал, что помогает промоутеру Ломаченко оставаться лучшим в своем деле
Бокс Профессиональный бокс
19 августа 19:35
29
Почти рекордный. Усик показал свой вес за месяц до поединка с Джошуа
Почти рекордный. Усик показал свой вес за месяц до поединка с Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
23 августа 16:10
3
Пакьяо смотрел бой Хижняка и не нашел места комплиментам: «У него нет стиля, нет защиты»
Интервью
Пакьяо смотрел бой Хижняка и не нашел места комплиментам: «У него нет стиля, нет защиты»
Бокс Профессиональный бокс
19 августа 15:51
8
Все новости