Соперником Бивола может стать бывший претендент на пояс WBA Super
Малиновский попал в тройку лучших полулегковесов в мире
WBO обновила рейтинг
11:58
Олег Малиновский / фото - USYK17
Всемирная боксерская организация обновила рейтинг полулегковесов.
Украинец Олег Малиновский (28-0, 8 КО) поднялся с 6-й на 3-ю строчку. В июня 2021 года Олег одержал победу решением большинства судей.
Рейтинг WBO. Полулегкий вес
1. Джоэт Гонсалес
2. Марк Магсайо
3. Олег Малиновский
4. Айзек Догбо
5. Сатоши Шимидзу
6. Брайан Шевалье
7. Маурисио Лара
8. Айзек Лоу
9. Брок Джарвис
10. Джесси Магдалено
Малиновский ранее поздравил Украину с днем рождения.