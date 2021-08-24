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Малиновский: «Пусть мир и гармония, достаток и благополучие царят в нашем общем доме»

Чемпион WBO поздравил Украину с Днем Независимости
Бокс Профессиональный бокс
15:02
Малиновский: «Пусть мир и гармония, достаток и благополучие царят в нашем общем доме»
Олег Малиновский / Фото: isport

Чемпион WBO Inter-Continental Олег Малиновский (28-0, 8 KO) в своем Instagram поздравил с Днем Независимости Украины:

С праздником! Пусть мир и гармония, достаток и благополучие царят в нашем общем доме.

С Днем Независимости, Украина.

Напомним, что Малиновский поднялся в рейтинге WBO.

Олег Шумейко-младший
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Олег Малиновский

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