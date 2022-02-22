Малиновский: «Штонда – искуссный, техничный боец, он привезет титул в Украину»

Олег Малиновский / Фото: B1

Полулегковес Олег Малиновский (28-0, 8 KO) поделился мнением о предстоящем поединке полусредневеса Богдана Штонды (7-0, 3 KO) за титул IBF по молодежи:



Этот титул важен прежде всего в том, что это отличная мотивация к тому, чтобы завоевать более престижные пояса и в будущем стать чемпионом мира уже среди взрослых. Наличие молодежного титула привлечет к Богдану внимание болельщиков и журналистов.

Победа на выезде над местным соперником, завоевание пояса чемпиона мира среди молодежи – хороший шанс заявить о себе и начать получать хорошие поединки, расти в рейтингах, двигаться к главной цели.

То, что Милан Прат провел больше поединков, конечно, имеет значение, но каких-то особых преимуществ ему это не дает. Я думаю, что Богдан справится с этим соперником и привезет этот пояс в Украину.