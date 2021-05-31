Промоутер Сиренко: «Влад заявил, что хочет поднимать уровень оппозиции. Мы дадим ему такую возможность»
Малиновский в следующем бою оспорит пояс WBO
Поединок против боксера из Намибии возглавит вечер бокса в Киеве
16:27
Олег Малиновский / фото - Instagram
Экс-чемпион Европы по версии WBO в полулегкой весовой категории Олег Малиновский (27-0, 8 КО) в следующем поединке подерется за пояс WBO International.
12 июня на вечере бокса в Киеве на арене АККО International украинец сразится против боксера из Намибии Натаниэля Какололо (11-1-1, 4 КО). Поединок возглавит шоу.
Тем же вечером на ринг вернется супертяжеловес Владислав Сиренко (16-0, 13 КО).
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