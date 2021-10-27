Малиновский: «Я стал еще на шаг ближе к бою за звание чемпиона мира»

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Украинский полулегковес Олег Малиновский (27-0, 8 КО) прокомментировал тот факт, что он поднялся на второе место в обновленном рейтинге Всемирной боксерской организации (WBO):

Поединок за титул может быть даже без боя за официального претендента. Многое сейчас зависит от того, какие планы в дальнейшем будут у Наваррете.

Думаю, что следующий бой Наваррете будет запланирован на весну 2022 года и скорее всего пройдет против первого номера рейтинга».