Когда бой за титул? Украинец Малиновский – на второй строчке обновленного рейтинга WBO
Малиновский: «Я стал еще на шаг ближе к бою за звание чемпиона мира»
Украинец поднялся на второе место в рейтинге WBO
17:59
Фото: B1 Boxing
Украинский полулегковес Олег Малиновский (27-0, 8 КО) прокомментировал тот факт, что он поднялся на второе место в обновленном рейтинге Всемирной боксерской организации (WBO):
«Я понимал, что будут изменения в рейтинге после недавнего поединка Наваррете. Это хорошо для меня. Это значит, что я стал еще на шаг ближе к бою за звание чемпиона мира.
Поединок за титул может быть даже без боя за официального претендента. Многое сейчас зависит от того, какие планы в дальнейшем будут у Наваррете.
Думаю, что следующий бой Наваррете будет запланирован на весну 2022 года и скорее всего пройдет против первого номера рейтинга».
Чемпионом WBO в полулегком весе является Эмануэль Наваррете (35-1, 29 KO).
Ранее Малиновский рассказал, как нужно боксировать против Наваррете.
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