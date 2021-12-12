Президент WBC Ukraine: «Ломаченко переполнен желанием воплотить свою мечту и показать классный бокс»
Малиньяджи: «Ломаченко продолжает боксировать с лучшей оппозицией, чем у любого другого легковеса в мире»
Пол отметил, что ему это удается даже без наличия поясов
19:24
Пол Малиньяджи / Фото: The Sun
Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Пол Малиньяджи
высказался о победе экс-чемпиона в трех дивизионах Василия Ломаченко (16-2, 11 КО) в бою с Ричардом Комми (31-4, 27 КО).
«Ломаченко продолжает боксировать с лучшей оппозицией, чем у любого другого легковеса в мире. Он это делает без поясов».
Напомним, ранее Ломаченко победил Комми единогласным решением судей.
После боя тренер Комми Андре Розье заявил, что не считает Ломаченко великим боксером.