Маргарито посоветовал Альваресу выступать на вес или два ниже

Мексиканец считает, что Канело следует отказаться от мысли о покорении полутяжелого дивизиона

Сауль Альварес / фото - boxingscene.com

Бывший чемпион мира Антонио Маргарито в интервью Fight Hub TV заявил, что абсолютному чемпиону мира второго среднего дивизиона Саулю Альваресу (57-1-2, 39 KO) следует отказаться от мысли о повторном покорении полутяжелого веса и спуститься ниже.

«Определенно, это неподходящая для Сауля весовая категория. Он все выше и выше поднимался в весе, и в итоге вышел в ринг против непобежденного бойца. Ему нужно вернуться в суперсредний вес, где он очень хорошо смотрится. Когда ты поднимаешься по весовым категориям, конечно же, сила удара становится уже не та. Ему определенно нужно драться против других бойцов. Если бы я был на месте Альвареса, то спустился бы в средний или суперсредний вес. В суперсреднем есть много больших имен. Тот же Бенавидес просит о поединке. Этот бой мог бы стать отличным».

Дмитрий Бивол (19-0, 11 KO) защитил титул WBA в полутяжелом весе в бою с Саулем Альваресом.