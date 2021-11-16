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Тема дняДвое игроков «Шахтера» отсеялись. Стала известна заявка сборной Украины на матч против Боснии
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Марко Хук: «Посоветовал другу зарядить 150 тысяч евро на Усика в бою с Джошуа»

Немецкий боксер не сомневался, что украинец выиграет у британца
Бокс Профессиональный бокс
14:48
Марко Хук: «Посоветовал другу зарядить 150 тысяч евро на Усика в бою с Джошуа»
Марко Хук получал от Александра Усика / Фото: bloodyelbow.com

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Марко Хук поделился мнением о бое Александра Усика (19-0, 13 КО) против Энтони Джошуа (24-2, 22 КО), а также оценил шансы украинца в возможном бою с Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО):

«Я сразу говорил, что Усик победит Джошуа. Так что ни капельки не удивлен. Более того, я посоветовал своему другу сделать ставку на Усика, и он зарядил 150 тысяч евро. В реванше определенно будет то же самое. У Джошуа присутствует страх, несмотря на его габариты.

Я не знаю, как закончится поединок Усика с Тайсоном Фьюри. Но не будем забывать и про такой факт: Фьюри испытывает проблемы в боях с маленькими соперниками. Ему с крупными драться проще. И я считаю, что Усик может его победить».


Реванш Усик – Джошуа состоится весной 2022 года. Поединок может пройти в Украине, но существует загвоздка, которая независит ни от боксеров, ни от промоутеров.

«Он не до конца получил за то, что сделал». Вспоминаем, как Усик избил наглого соперника.
Источник: matchtv Сергей Остапенко
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Александр Усик Марко Хук Александр Усик - Энтони Джошуа

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