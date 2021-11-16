Лучший тренер современности может начать сотрудничество с Джошуа перед реваншем с Усиком
Марко Хук: «Посоветовал другу зарядить 150 тысяч евро на Усика в бою с Джошуа»
Немецкий боксер не сомневался, что украинец выиграет у британца
14:48
Марко Хук получал от Александра Усика / Фото: bloodyelbow.com
Бывший чемпион мира в тяжелом весе Марко Хук поделился мнением о бое Александра Усика (19-0, 13 КО) против Энтони Джошуа (24-2, 22 КО), а также оценил шансы украинца в возможном бою с Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО):
«Я сразу говорил, что Усик победит Джошуа. Так что ни капельки не удивлен. Более того, я посоветовал своему другу сделать ставку на Усика, и он зарядил 150 тысяч евро. В реванше определенно будет то же самое. У Джошуа присутствует страх, несмотря на его габариты.
Я не знаю, как закончится поединок Усика с Тайсоном Фьюри. Но не будем забывать и про такой факт: Фьюри испытывает проблемы в боях с маленькими соперниками. Ему с крупными драться проще. И я считаю, что Усик может его победить».
Реванш Усик – Джошуа состоится весной 2022 года. Поединок может пройти в Украине, но существует загвоздка, которая независит ни от боксеров, ни от промоутеров.«Он не до конца получил за то, что сделал». Вспоминаем, как Усик избил наглого соперника.