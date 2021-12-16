Браун: «Знаю, что мне нужно сделать, чтобы забрать титулы у Бетербиева»
Маркус Браун: «В поединке с Бетербиевым мы изменим историю»
Американский полутяжеловес – о предстоящем титульном бое в Квебеке
17:22
Маркус Браун / Фото - premierboxingchampions.comАмериканский полутяжеловес Маркус Браун (24-1, 16 КО) в интервью YouTube-каналу Top Rank Boxing поделился ожиданиями от предстоящего поединка против чемпиона мира по версиям WBC и IBF Артура Бетербиева (16-0, 16 KO).
«Это бокс (о поражении Жану Паскалю в 2019 году). Я считался элитным любителем, но и у меня бывали и поражения, после чего я возвращался. Я не зацикливался на этом и особо не рассуждал. Потому что сосредоточился на том, что впереди.
«Я тяжело готовился, что и подобает делать бойцу. Потому что нас ожидает жесткий парень и достойный чемпион. Однако в эту субботу мы изменим историю. Не хочу распыляться, скажу лишь, что готов».
Поединок между Брауном и Бетербиевым состоится 18 декабря в Монреале (Канада).
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