Промоутер Выхриста: «Уверен, что Виктор станет чемпионом мира и даже затмит Усика»
Маршал: «Работал ради боя с Выхристом всю жизнь»
Американский супертяжеловес – о поединке, который состоится 9 октября
30 сентября 21:39
Майк Маршалл / Фото - boxingscene.comАмериканский боксер супертяжелого веса Майк Маршалл (6-1-1, 4 KO) высказался о предстоящем поединке против украинского проспекта Виктора Выхриста (7-0-0, 5 KO) в андеркарде третьего боя между чемпионом по версии WBC в хэвивейте Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО) и экс-обладателем титула Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО).
Цитирует Маршалла boxingscene.com.
«Этот бой – все для меня. Я работал ради него всю жизнь и, наконец, получил возможность показать, на что я способен как боец. А я не из тех парней, кто уклоняется от подобной возможности. Парень – большой правша и выступал в WSB, но бой есть бой, и я ничего не хочу предсказывать. Все увидим в ринге. В случае победы для меня откроются двери. Люди не знают, но я выступал в любителях 10 лет и многим пожертвовал ради того, оказаться здесь».
Поединок состоится 9 октября в США. Украинец впервые будет боксировать за Океаном.
Напомним, что в марте этого года Выхрист в первом раунде нокаутировал поляка Яцека Пьятека (11-2, 9 КО).