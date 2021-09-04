Мартин: «Надеюсь, Усик подхватит COVID или попадется на стероидах»

У американца есть личный интерес

Чарльз Мартин / фото - Fightnews

Экс-чемпион мира в хэвивейте Чарльз Мартин (28-2-1, 25 КО) высказался о бое Александра Усика (18-0, 13 КО) против обладателя поясов WBA/WBO/IBF/IBO Энтони Джошуа (24-1, 22 КО). Американец рассчитывает заполучить реванш против британца. Об этом он завил в комментарии Behind The Gloves.

«Усик, Усик. Он тоже левша. Это круто. Надеюсь, он подхватит ковид или попадется на стероидах, и тогда я выйду туда и получу свой шанс. Я не хочу быть злым, ребята, но».

Отметим, что титул IBF AJ отобрал именно у Мартина.

Усик недавно поделился фото с тренировочного лагеря, в котором у него все идет хорошо.