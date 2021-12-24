Мартин: «Ортис большой и опасный соперник»
Бывший чемпион мира американец Чарльз Мартин (28-2-1, 25 KO) поделился ожиданиями от грядущего поединка с кубинским ветераном Луисом Ортисом (32-2, 27 KO).
Мартина цитирует издание BoxingScene:
«Он большой и опасный соперник. Я должен выйти в ринг и показать самое лучшее выступление. Мне нужно по-настоящему сломать этого человека, ведь без должной доли прессинга он может остаться в бою и пройти дистанцию. А значит, мне следует подняться в ринг и, знаете, нажимать на педаль, когда нужно, и оставаться в фокусе, чтобы не пропустить ничего дурацкого, не отводить от него глаза и просто следовать геймплану, делая то, над чем мы работали предыдущие пару месяцев.
Прямо сейчас я лишь переживаю о том, чтобы уладить то, что мне предстоит. Понимаете, про что я говорю? Я не могу беспокоиться, куда приведет меня эта победа. Я лишь скажу, что в данный момент все отлично, мой менеджер счастлив, и перед нами открыто много дверей. Но мы не можем быть в этом уверенными до первого января. Да и во-вторых, мне нельзя так далеко заглядывать в будущее. Я должен сфокусироваться на Ортисе. Он именно тот, о котором я думаю, когда ложусь спать, и когда просыпаюсь утром».
Луис Ортис и Чарльз Мартин проведут поединок 1-го января на арене Seminole Hard Rock Hotel & Casino в Голливуде, штат Флорида, США.