Мартин: «Ортис большой и опасный соперник»

Чарльз Мартин / фото - boxingscene.com

Бывший чемпион мира американец Чарльз Мартин (28-2-1, 25 KO) поделился ожиданиями от грядущего поединка с кубинским ветераном Луисом Ортисом (32-2, 27 KO).

Мартина цитирует издание BoxingScene:

Прямо сейчас я лишь переживаю о том, чтобы уладить то, что мне предстоит. Понимаете, про что я говорю? Я не могу беспокоиться, куда приведет меня эта победа. Я лишь скажу, что в данный момент все отлично, мой менеджер счастлив, и перед нами открыто много дверей. Но мы не можем быть в этом уверенными до первого января. Да и во-вторых, мне нельзя так далеко заглядывать в будущее. Я должен сфокусироваться на Ортисе. Он именно тот, о котором я думаю, когда ложусь спать, и когда просыпаюсь утром».