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Мартинес заменил Эстраду в бою с Гонсалесом

Франциско никак не может отойти от коронавируса
Бокс Профессиональный бокс
25 января 23:09
Мартинес заменил Эстраду в бою с Гонсалесом

Промоутер Эдди Хирн в Twitter сообщил, что бывший первый номер рейтинга P4P, экс-чемпион в первом легчайшем весе Роман Гонсалес (50-3, 41 KO) проведет поединок против чемпиона WBC в наилегчайшем весе Хулио Сезара Мартинеса (18-1, 14 КО).

Бой пройдет 5 марта в Сан-Диего.

В предстоящем поединке Мартинес заменит выбывшего из-за последствий коронавируса Хуана Франциско Эстраду.

Напомним, что Гонсалес и Эстрада должны были провести третий бой. Сейчас между ними счет 1-1.

Карен Агабекян
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Теги

Хуан Франсиско Эстрада Роман Гонсалес

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