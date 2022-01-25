Мартинес заменил Эстраду в бою с Гонсалесом

Франциско никак не может отойти от коронавируса

Промоутер Эдди Хирн в Twitter сообщил, что бывший первый номер рейтинга P4P, экс-чемпион в первом легчайшем весе Роман Гонсалес (50-3, 41 KO) проведет поединок против чемпиона WBC в наилегчайшем весе Хулио Сезара Мартинеса (18-1, 14 КО).



Бой пройдет 5 марта в Сан-Диего.

В предстоящем поединке Мартинес заменит выбывшего из-за последствий коронавируса Хуана Франциско Эстраду.

Напомним, что Гонсалес и Эстрада должны были провести третий бой. Сейчас между ними счет 1-1.