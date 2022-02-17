Масвидаль: «Хочу изменить жизнь Ковингтона, изменить структуру его лица»

Хорхе рассказал, почему враждует с Колби

Ковингтон и Масвидаль

Кубинский полусредневес UFC Хорхе Масвидал (35-15) снова сделал выпад в сторону своего оппонента Колби Ковингтона (16-3). Слова бойца приводит портал bjpenn.com.



«Колби раньше в интервью не единожды называл меня своим лучшим другом. Я бы тогда не стал так говорить, поскольку видел, как он обращается со своей семьей, со своей сестрой, как он говорит о своей матери.

Поэтому я уже тогда начал понемногу отдаляться от него. А затем он предал моего тренера, не заплатив ему деньги, после чего я понял, что однажды надеру ему зад.

Я надеюсь, что рефери поскользнется на банановой кожуре, когда будет бежат останавливать бой, и тогда я получу достаточно времени, чтобы нанести Ковингтону несколько дополнительных ударов и изменить его жизнь, изменить структуру его лица».

Напомним, Масвидаль назвал причину вражды с Ковингтоном состоится 5 марта на турнире UFC 272.



