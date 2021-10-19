Масвидаль: «Я дерусь с топовыми бойцами, в число которых Джейк Пол не войдет никогда»

Джейк Пол и Хорхе Масвидаль

Бывший претендент на чемпионский титул UFC в полусреднем весе Хорхе Масвидаль высказался о дерзких вызовах в свою сторону от Джейка Пола. Слова кубинца приводит портал sportskeeda.com.



Сейчас я буду драться с лучшими бойцами в мире и вы согласитесь с тем, что такие выступают в UFC. В полусреднем весе много хороших бойцов, которых я могу побить, получив за это хорошие деньги.

Если поединок с Полом еще будет актуален после того, как я закончу бить бойцов мирового класса, то я пойду и заберу легкий чек за его жесткое избиение на глазах у всего мира. Но будут и другие варианты. Но сейчас, на своем пике, я буду делать то, чем люди занимаются в лучшие годы – драться с топовыми бойцами, в число которых Пол не войдет никогда».