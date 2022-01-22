Деревянченко назвал двух конкурентных соперников для Ломаченко
Матвей Коробов: «Деревянченко на ЧМ-2007 сам нарывался или шел навстречу на мои удары»
Российский средневес не забыл упомянуть и Ковалева с Бетербиевым
14:47
Матвей Коробов / Фото - eurosportЭкс-претендент на титул в среднем дивизионе Матвей Коробов (28-4, 14 КО) в интервью YouTube-каналу Студия Бокса рассказал о победе над украинцем Сергеем Деревянченко (13-4, 10 KO) на чемпионате мира-2007.
2007 год, чемпионат мира в Чикаго. Вы стали там тоже чемпионом. Помню ваш бой в полуфинале с Сергеем Деревянченко. Вы у него выиграли досрочно во втором раунде. Угол Сергея Деревянченко выкинул полотенце. Почему?
«Сложно рассуждать. Если брать по очкам, то я был впереди далеко. Перло меня. Был агрессивен. Где-то попадал. На тот момент судьи считали очки. Он сам нарывался или шел навстречу на мои удары. Мне ничего не оставалось делать, как просто выкидывать руки и попадать чистые удары, которые засчитывались».
Матвей, вы же были в сборной в то же время с Сергеем Ковалевым, Артуром Бетербиевым. Вы с ними официальные встречи проводили?
«С Сергеем Ковалевым. Я с ним боксировал на Кубке России в Челябинске, а потом в 2003-м на чемпионате России в Ульяновске. Еще в Самаре в 2004-м в финале чемпионата России. Три раза. Два раза выиграл, один раз уступил. С Артуром не пересекались. Только на сборах, только спарринги, работа в парах, в команде и так далее».
Напомним, Деревянченко идет из серии трех поражений кряду на профессиональном ринге.
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