Майк Перес возвращается после трехлетнего перерыва

Его соперником станет малоизвестный нигериец Тони Салам

Майк Перес / фото - Getty Images

Бывший супертяжеловес Майк Перес (24-3-1, 15 КО), с 2017 года выступающий в первом тяжелом весе, возвращается на ринг после почти трехлетнего перерыва. Его соперником станет малоизвестный нигериец Тони Салам (14-2-0, 9 КО). Бой пройдет 13 августа в отеле Atlantis The Palm, ОАЭ, Дубай.

Майк Перес перешел в первый тяжелый вес после того, как проиграл нокаутом российскому супертяжеловесу Александру Поветкину весной 2015 года. Спустя два года он решил попробовать свои силы в крузервейте, где провел четыре боя подряд, но в 2018 году, несмотря на то, что дела шли не плохо, резко перестал выходить в ринг. Несмотря на простой, Майк Перес пребывал в отличной физической форме.

Александр Поветкин объявил о завершении карьеры.