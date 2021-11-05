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Майк Тайсон готов помочь Джошуа перед реваншем с Усиком: «Мелкий пиз**к еще многому может научиться»

Легендарный тяжеловес считает, что нтони слишком поздно пришел в бокс
Бокс Профессиональный бокс
14:29
Майк Тайсон готов помочь Джошуа перед реваншем с Усиком: «Мелкий пиз**к еще многому может научиться»
Майк Тайсон / Фото: Marca

Легендарный боксер Майк Тайсон отреагировал во время интервью на Youtube канале EsNews на предложение помочь Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) с подготовкой накануне реванша с Александром Усиком (19-0, 13 KO):

Конечно же. Коач, что ты насчет этого думаешь? Послушайте, я говорил много ху**и о Джошуа, но ведь он все еще малец. Он все еще многому может научиться. Он всегда будет перспективным, ведь он мелкий пиз**к. Он поздно пришел в бокс, так что все еще учится.

Напомним, что свою кандидатуру Джошуа ранее предложил легендарный специалист Фредди Роуч.

Олег Шумейко-младший
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Майк Тайсон Александр Усик - Энтони Джошуа

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