Белью: «Джошуа будет раздражать, что его списали со счетов в реванше с Усиком»
Майк Тайсон готов помочь Джошуа перед реваншем с Усиком: «Мелкий пиз**к еще многому может научиться»
Легендарный тяжеловес считает, что нтони слишком поздно пришел в бокс
14:29
Майк Тайсон / Фото: Marca
Легендарный боксер Майк Тайсон отреагировал во время интервью на Youtube канале EsNews на предложение помочь Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) с подготовкой
накануне реванша с Александром Усиком (19-0, 13 KO):
Конечно же. Коач, что ты насчет этого думаешь? Послушайте, я говорил много ху**и о Джошуа, но ведь он все еще малец. Он все еще многому может научиться. Он всегда будет перспективным, ведь он мелкий пиз**к. Он поздно пришел в бокс, так что все еще учится.
Напомним, что свою кандидатуру Джошуа ранее предложил легендарный специалист Фредди Роуч.
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