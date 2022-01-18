Майк Тайсон и Джейк Пол договариваются о мегафайте на 60 миллионов долларов

Быть первому бою блогера с боксером?

Майк Тайсон / Фото: Andre Ortz

Легенда супертяжелого веса Майк Тайсон вскоре может вернуться в ринг. Thesun.co.uk сообщает, что «Железный Майк» собирается провести выставочный поединок с блогером Джейком Полом (5-0, 4 KO).



На кону поединка должна быть золотая гора – источник сообщает об ожидаемых 60 миллионах долларов доходов. Если этот бой будет организован, то Джейк впервые в карьере разделит ринг с боксером – ранее под руку ютубера попадались только ветераны UFC, баскетболист и коллега по цеху.

Напомним, что на Пола нацелился и действующий чемпион крузервейта Майрис Бриедис (28-1, 20 KO). Готов даже выложить 20 миллионов долларов – но лишь за поражение нокаутом.