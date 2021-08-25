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Майк Тайсон: «Хочу прихлопнуть кого-то в уличной драке»

Американец всегда готов среагировать на конфликт
Бокс Профессиональный бокс
08:33
Майк Тайсон: «Хочу прихлопнуть кого-то в уличной драке»
Майк Тайсон / фото - Essentially Sports

Экс-чемпион мира Майк Тайсон заявил, что готов принят участие в уличной драке. Несмотря на огромный опыт в профессиональном боксе, американец готов устроить «махач» с первым встречным. Об это «Железный Майк» рассказал в интервью Essentially Sports.

«Я хочу поучаствовать в уличной драке. Я хочу, чтобы кто-то устроил со мной махач. Я знаю, что это звучит дико, да? Моя жена всегда кричит на меня и все такое, но я просто ищу, кого бы прихлопнуть».

Ранее Тайсон поделился мнением о будущем блогера Джейка Пола.

Антон Кривенко
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