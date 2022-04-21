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Майк Тайсон: «Когда Джошуа дрался с Кличко, лучшие дни Владимира остались в прошлом»

«Железный Майк» заявил, что AJ победил Владимира, когда карьера украинца уже пошла на спад
Бокс Профессиональный бокс
11:00
Майк Тайсон: «Когда Джошуа дрался с Кличко, лучшие дни Владимира остались в прошлом»
Майк Тайсон / фото - Getty Images

Легендарный американец Майк Тайсон в рамках подкаста PowerfulJRE заявил, что британский супертяжеловес Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) победил Владимира Кличко, когда карьера украинца уже пошла на спад.

«В реванше с Усиком Джошуа нужно немного поднять темп. Не очень сильно. У него просто есть много чертового потенциала.

Когда Джошуа дрался с Кличко, лучшие дни Владимира остались в прошлом. Но он отлично бился в тот вечер. Это был большой бой. Джошуа – это не легкая прогулка. В силу определенных причин, не знаю каких, мы многого ждем от Джошуа. Возможно, из-за того, что за ним стоят британцы, мы тоже к ним примкнули. Но ввиду определенных причин американцы многого ждут от Джошуа. У него будет прекрасная жизнь после бокса, потому что он красивый».

Майк Тайсон не уверен, что Энтони Джошуа следует проводить незамедлительный реванш с Александром Усиком (19-0, 13 КО).

Рене Тер Велде
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Теги

Энтони Джошуа Владимир Кличко Майк Тайсон

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