Майк Тайсон: «Когда Джошуа дрался с Кличко, лучшие дни Владимира остались в прошлом»

Майк Тайсон / фото - Getty Images

Легендарный американец Майк Тайсон в рамках подкаста PowerfulJRE заявил, что британский супертяжеловес Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) победил Владимира Кличко, когда карьера украинца уже пошла на спад.

Когда Джошуа дрался с Кличко, лучшие дни Владимира остались в прошлом. Но он отлично бился в тот вечер. Это был большой бой. Джошуа – это не легкая прогулка. В силу определенных причин, не знаю каких, мы многого ждем от Джошуа. Возможно, из-за того, что за ним стоят британцы, мы тоже к ним примкнули. Но ввиду определенных причин американцы многого ждут от Джошуа. У него будет прекрасная жизнь после бокса, потому что он красивый».