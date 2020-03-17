Майк Тайсон заявил, что поединок Льюиса и Блейдса – «Бой года»
Майк Тайсон назвал дату возвращения в ринг
Ветеран не планирует уходить на пенсию
12:30
Майк Тайсон / фото - Getty Images
Легендарный боксер Майк Тайсон назвал дату своего возвращения в ринг. 54-летний боксер свел в ничью поединок против Роя Джонса, а следующий бой планирует провести в конце весны. Об этом он сообщил вовремя совместного подкаста с Саулем Альваресом (55-1-2, 37 КО).
«Конец мая. Там, где Канело дрался с Йылдырымом. Та же арена. 29 или 31 мая, что-то такое».
Речь идет об арене Hard Rock Stadium в Майами (США). Имя соперника «Железный Майк» не назвал. Возможно, им станет другая легенда бокса Эвандер Холифилд.
Боксер пообещал следующий бой провести еще лучше, чем предыдущий и все же одержать победу.