Майк Тайсон назвал главную ошибку Альвареса в бою с Биволом

Майк Тайсон / фото - cnn.com

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон считает, что главная ошибка абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса (57-1-2, 39 KO) в поединке с обладателем титула WBA Super в полутяжелом дивизионе Дмитрием Биволом (19-0, 11 KO) заключалась в том, что Канело мало работал джебом.

Тайсона цитирует портал metro.co.uk:

Из-за того, что Канело не использовал джеб, у него не было защиты. Если не бить джеб, то соперник будет походить к нему, как это сделал Бивол. В следующий раз используй свой джеб – бой будет другим.

Когда Бивол пробивал джеб, Канело следовало двигаться, уклоняться от удара, считывать комбинацию. Если бы он уходил от джеба, то Бивол не смог бы выбрасывать комбинации.

Я обсуждал бой с женой, говорил ей, что Канело не использует джеб. В следующем раунде я увидел, как он бьет джеб. Значит, в углу ему говорили то же самое. Я уверен, что если бы он использовал джеб, то бой был бы другим».