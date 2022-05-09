Майк Тайсон назвал главную ошибку Альвареса в бою с Биволом
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон считает, что главная ошибка абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса (57-1-2, 39 KO) в поединке с обладателем титула WBA Super в полутяжелом дивизионе Дмитрием Биволом (19-0, 11 KO) заключалась в том, что Канело мало работал джебом.
Тайсона цитирует портал metro.co.uk:
«Я думаю, что если бы Канело более эффективно использовал свой джеб, бил его жестче, то Бивол не смог бы сближаться. Тот парень подходил, потому что его не беспокоил джеб Канело. Поэтому он стал более агрессивным и смелым.
Из-за того, что Канело не использовал джеб, у него не было защиты. Если не бить джеб, то соперник будет походить к нему, как это сделал Бивол. В следующий раз используй свой джеб – бой будет другим.
Когда Бивол пробивал джеб, Канело следовало двигаться, уклоняться от удара, считывать комбинацию. Если бы он уходил от джеба, то Бивол не смог бы выбрасывать комбинации.
Я обсуждал бой с женой, говорил ей, что Канело не использует джеб. В следующем раунде я увидел, как он бьет джеб. Значит, в углу ему говорили то же самое. Я уверен, что если бы он использовал джеб, то бой был бы другим».
Майк Тайсон посоветовал Саулю Альваресу завершить карьеру.
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