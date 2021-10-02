Майк Тайсон назвал условия для победы Уайлдера в трилогии с Фьюри

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Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе, американец Майк Тайсон оценил шансы своего соотечественника Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО) в третьем поединке с действующим чемпионом по версии WBC этой же весовой категории британцем Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО).

«Железного Майка» цитирует ресурс talksport.com:

Мы всегда ищем оправдания нашим поражениям и говорим: «Я не мог проиграть. Все должно было сложиться по-другому. Это была ошибка. Кто-то меня обманул». Мы должны смотреть на поражения, как на один из уроков в нашей карьере, в котором мы получили образование.

Для того чтобы победить Фьюри, Уайлдеру придется победить сначала себя. На данный момент самый сложный соперник в его карьере, это он сам. У него в бою с Фьюри не будит ни единого шанса, если он не победит сначала себя».