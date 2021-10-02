Майк Тайсон назвал условия для победы Уайлдера в трилогии с Фьюри
Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе, американец Майк Тайсон оценил шансы своего соотечественника Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО) в третьем поединке с действующим чемпионом по версии WBC этой же весовой категории британцем Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО).
«Железного Майка» цитирует ресурс talksport.com:
«У Уайлдера много энергии, как и у меня когда-то. Но мы должны уметь признавать свои ошибки. В определенный момент мы должны встать и сказать: «Я облажался и сегодня победил лучший». Мы не можем позволить, чтобы нас поглотило наше эго. Я бывал в такой ситуации. Никто не может сказать, что его поглотило эго, больше чем меня.
Мы всегда ищем оправдания нашим поражениям и говорим: «Я не мог проиграть. Все должно было сложиться по-другому. Это была ошибка. Кто-то меня обманул». Мы должны смотреть на поражения, как на один из уроков в нашей карьере, в котором мы получили образование.
Для того чтобы победить Фьюри, Уайлдеру придется победить сначала себя. На данный момент самый сложный соперник в его карьере, это он сам. У него в бою с Фьюри не будит ни единого шанса, если он не победит сначала себя».
Тайсон Фьюри поделился ожиданиями от грядущего поединка с Деонтеем Уайлдером.