Майк Тайсон – об одном из величайших апсетов в истории бокса: «Я тогда не хотел драться. Только тусить и трах*ть девок»

Фото: Instagram

Майк Тайсон в своей автобиографии честно признался, что один из величайших апсетов в истории бокса – его поражение в бою с Джеймсом Дугласом в 1990-м – стал причиной его не самого профессионального отношения к боксу:



Как я готовился к Дугласу? Я заприметил симпатичную девушку в гостинице. И когда жена уехала на шоппинг, я пошел к ней. Вот и вся моя подготовка – эта девушка и еще несколько горничных. Например, за день до боя у меня были сразу же две горничные одновременно. Потом я повторил, но уже с двумя другими девками. Да, это было за сутки до выхода в ринг. А потом был бой. И все, кто хоть когда-то видел меня в деле, сразу же поняли, что то был не настоящий Тайсон. Что тот чувак просто не хочет драться. Он хочет быть где угодно, но не в ринге. Да, я дрался ужасно.

А после поражения Тайсон думал о возвышенном: «Все делятся на животных. Больших и мелких. К мелким богу нет дела. А вот больших он держит в узде, чтобы те не почувствовали себя бессмертными, сидя на своих тронах. Я лежал на кровати и думал о том, что стал таким как бог... Или даже еще большим... Я стал таким, что он попросту начал мне завидовать...»