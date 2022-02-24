Майк Тайсон объяснил, почему сейчас так популярны выставочные бои знаменитостей

Майк Тайсон / фото - Eurosport

Бывший абсолютный чемпион супертяжелого веса Майк Тайсон в эфире подкаста Club Shay Shay объяснил, почему в последнее время так популярны выставочные бои, в которых принимают участие известные YouTube блогеры и другие медийные личности.

К черту нолик! Поражения делают тебя сильнее. Это ведь жизнь. Мы постоянно что-то теряем. Весь смысл жизни в том, чтобы все постепенно потерять – зубы, волосы, а потом и саму жизнь. В этом и есть вся соль жизни. Многие мечтают о PPV. Но как ты можешь мечтать о PPV, если не дерешься с оппонентами PPV-уровня? Если не драться с «правильными» соперниками, то так денег не заработать».