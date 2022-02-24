Майк Тайсон: «Почему боксеры не могут понять, что выступая так редко, они не смогут стать теми, кто зарабатывает огромные деньги»
Майк Тайсон объяснил, почему сейчас так популярны выставочные бои знаменитостей
Именитый боксер ценит зрелищность таких боев
16:13
Майк Тайсон / фото - Eurosport
Бывший абсолютный чемпион супертяжелого веса Майк Тайсон в эфире подкаста Club Shay Shay объяснил, почему в последнее время так популярны выставочные бои, в которых принимают участие известные YouTube блогеры и другие медийные личности.
«А вы сами никогда не задумывались, почему сейчас ютуберы рулят в боксе? Да, они не умеют драться, но они зрелищны. Там есть интрига, а не взвешенный выбор оппонента. Знаю, в боксе многие боятся до чертиков потерять нолик в графе поражений.
К черту нолик! Поражения делают тебя сильнее. Это ведь жизнь. Мы постоянно что-то теряем. Весь смысл жизни в том, чтобы все постепенно потерять – зубы, волосы, а потом и саму жизнь. В этом и есть вся соль жизни. Многие мечтают о PPV. Но как ты можешь мечтать о PPV, если не дерешься с оппонентами PPV-уровня? Если не драться с «правильными» соперниками, то так денег не заработать».
Ранее Тайсон раскритиковал профи боксеров за отсутствие достойной оппозиции.
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