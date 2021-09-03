Отец Фьюри рассказал, чем займется Тайсон после завершения карьеры боксера
Майк Тайсон оценил бой Пол – Вудли
Ветеран признал, что блогер победил
3 сентября 16:18
Майк Тайсон / фото - Essentially Sports
Экс-чемпион мира Майк Тайсон оценил 4-й выступление блогера Джейка Пола в профессиональном ринге. Американец в комментарии TMZ Sport поделился впечатлением от боя соотечественника против бойца ММА Тайрона Вудли.
«Тайрон Вудли выглядел плохо. Джейк Пол чисто победил его».
Напомним, бой Пол – Вудли состоялся в ночь на 30 августа в Кливленде. Джейк победил раздельным решением судей.
Блогер ранее высказался о завершении карьеры.