Майк Тайсон поражает своей формой в 55 лет

«Железный Майк» продолжает подготовку к предстоящему поединку

Майк Тайсон / Фото: Twitter

Легендарный супертяжеловес Майк Тайсон продолжает подготовку к предстоящему бою, который запланирован на сентябрь.



Несмотря на возраст – американцу недавно исполнилось 55 лет – «Железный Майк» все еще обладает невероятной мощью и скоростью:

Напомним, что в супертяжелом весе вскоре пройдут два титульных поединка – Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) сойдется в ринге с Александром Усиком (18-0, 13 KO), а Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 KO) проведет трилогию с Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 KO).