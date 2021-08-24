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Майк Тайсон предсказывает победу Пола в поединке с Вудли

«Железный Майк» считает экс-бойца UFC плохим ударником
Бокс Профессиональный бокс
08:25
Майк Тайсон предсказывает победу Пола в поединке с Вудли
Фото: boxingscene.com

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Майк Тайсон считает Джейка Пола фаворитом в его поединке против экс-бойца UFC Тайрона Вудли.

Тайсон большой фанат обоих бойцов и при этом полагает, что Вудли выходит за финальным, большим чеком.

Тайсона цитирует boxingscene.com:

«Они оба большие молодцы. У них ведь будет все-таки бой? Джейку будет непросто в ринге с опытным бойцом. Но мне вообще нравится эта идея. Даже не знаю. Пол очень даже неплохо боксирует, и я считаю, что люди его принижают, когда начинают высказывать, что он «блондинчик с голубыми глазками, обычный белый пацан». Я вообще думаю, что вот такие слова только придают уверенности его соперникам, из-за которой в итоге они оказываются в нокауте.

Джейк побьет его. Вудли не такой опасный ударник, и он выходит на бой ради того, чтобы хорошенько заработать напоследок».

Джейк Пол полностью уверен в своих силах перед боксерским поединком с Тайроном Вудли.

Рене Тер Велде
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Теги

Майк Тайсон Джейк Пол Тайрон Вудли

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