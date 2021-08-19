Майк Тайсон провел тренировку для сына легендарного Гатти

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 8
Сейчас 1
Сегодня 11
Завтра 5
Футбол (5 событий из 5) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
22:00 Янг Бойз - Ференцварош 3:2 Окончен
22:00 Бенфика - ПСВ 2:1 Окончен
22:00 Мальме - Лудогорец 2:0 Окончен
Лига Европы UEFA 21/22
Календарь Таблица
21:45 Селтик - АЗ Алкмаар 2:0 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:30 Ингулец - Динамо 1:1 Окончен
Теннис (3 события из 46) показать все
ATP 2021 (Cincinnati, USA)
Календарь Таблица
03:05 Душан Ладжович - Гаэль Монфис 0:2 Окончен
WTA 2021 (Cincinnati, USA)
Календарь Таблица
04:55 Кэти Макнейли - Даяна Ястремская 0:2 Окончен
05:25 Людмила Самсонова - Виктория Азаренко 0:2 Окончен
Теннис (1 событие из 3) показать все
WTA 2021 (Cincinnati, USA)
Календарь Таблица
19:05 Ангелика Кербер - Елена Остапенко 0:0 1-й сет
Футбол (5 событий из 31) показать все
Лига Европы UEFA 21/22
Календарь Таблица
20:00 Рандерс ФК - Галатасарай -:- Запланирован
20:00 Славия Прага - Легия Варшава -:- Запланирован
21:45 Фенербахче - ХИК Хельсинки -:- Запланирован
22:00 Глазго Рейнджерс - Алашкерт -:- Запланирован
22:00 Рапид Вена - Заря -:- Запланирован
Теннис (6 событий из 37) показать все
ATP 2021 (Cincinnati, USA)
Календарь Таблица
20:00 Андрей Рублёв - Гаэль Монфис -:- Запланирован
21:15 Гида Пелла - Александер Зверев -:- Запланирован
WTA 2021 (Cincinnati, USA)
Календарь Таблица
19:05 Ангелика Кербер - Елена Остапенко 0:0 1-й сет
20:00 Эшлей Барти - Виктория Азаренко -:- Запланирован
22:00 Каролина Плишкова - Джессика Пегула -:- Запланирован
22:30 Петра Квитова - Онс Ябеур -:- Запланирован
Футбол (2 события из 4) показать все
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
21:30 РБ Лейпциг - Штутгарт -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:30 Ворскла - Металлист-1925 -:- Запланирован
Теннис (3 события из 5) показать все
ATP 2021 (Cincinnati, USA)
Календарь Таблица
02:00 Лоренцо Сонего - Стефанос Циципас -:- Запланирован
WTA 2021 (Cincinnati, USA)
Календарь Таблица
02:00 Жил Белен Тейхманн - Наоми Осака -:- Запланирован
03:30 Каролина Мухова - Белинда Бенчич -:- Запланирован

Майк Тайсон провел тренировку для сына легендарного Гатти

Мальчик пошел по стопам погибшего отца и занимается боксом

Бокс Профессиональный бокс
18:49
Майк Тайсон провел тренировку для сына легендарного Гатти
Майк Тайсон / Фото: instagram

Легендарный супертяжеловес Майк Тайсон провел тренировку с сыном трагически погибшего экс-чемпиона мира в трех весовых категориях и члена Зала славы бокса Артуро ГаттиАртуро Гатти-младшим. Соответствующее видео мальчик выложил в Instagram.

Отметим, что сын легенды бокса также занимается боксом и участвует в турнирах.

Напомним, в 2009-м году Гатти нашли мертвым в отеле на бразильском курорте Порту-де-Галиньяс. По версии следствия, Гатти сам убил себя.

Ранее украинец Денис Беринчик внес Гатти в перечень лучших боксеров в истории.

Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Артуро Гатти Майк Тайсон

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

«Больше понравилось, как выглядел Криштиану Роналду». Хабиб не в восторге от Майка Тайсона
«Больше понравилось, как выглядел Криштиану Роналду». Хабиб не в восторге от Майка Тайсона
MMA
18:59
Этот нокаут вошел в историю бокса. Как впервые выключили ужасного Майка Тайсона
Этот нокаут вошел в историю бокса. Как впервые выключили ужасного Майка Тайсона
Бокс Профессиональный бокс
16 августа 11:32
4
Майк Тайсон поражает своей формой в 55 лет
Майк Тайсон поражает своей формой в 55 лет
Бокс Профессиональный бокс
13 августа 14:43
1
Промоутер Ломаченко сравнил Усика с Майком Тайсоном
Промоутер Ломаченко сравнил Усика с Майком Тайсоном
Бокс Профессиональный бокс
3 августа 15:05
Майк Тайсон хочет организовать боксерский бой Нурмагомедова
Майк Тайсон хочет организовать боксерский бой Нурмагомедова
Бокс Профессиональный бокс
1 августа 16:59

Новости: Бокс

Майк Тайсон провел тренировку для сына легендарного Гатти
Майк Тайсон провел тренировку для сына легендарного Гатти
Профессиональный бокс
18:49
Красюк: «Ажиотаж вокруг Усик – Джошуа превзошел интерес к бою Владимира Кличко против AJ – и это факт»
Красюк: «Ажиотаж вокруг Усик – Джошуа превзошел интерес к бою Владимира Кличко против AJ – и это факт»
Профессиональный бокс
18:14
Красюк расказал, во сколько обойдется организация поединка Беринчик – Редкач
Красюк расказал, во сколько обойдется организация поединка Беринчик – Редкач
Профессиональный бокс
17:39
Красюк: «Беринчик – третий номер WBO, а Редкача я в рейтингах не припоминаю»
Красюк: «Беринчик – третий номер WBO, а Редкача я в рейтингах не припоминаю»
Профессиональный бокс
17:05
Мунгия и Росадо почти договорились о поединке
Мунгия и Росадо почти договорились о поединке
Профессиональный бокс
16:50
Красюк: «PPV – русская рулетка. Ковалев – Уорд и Головкин собирали скудные цифры, хоть и топовые боксеры»
Красюк: «PPV – русская рулетка. Ковалев – Уорд и Головкин собирали скудные цифры, хоть и топовые боксеры»
Профессиональный бокс
16:40
Красюк: «Все хотят видеть Пакьяо, а Угас никому не интересен»
Красюк: «Все хотят видеть Пакьяо, а Угас никому не интересен»
Профессиональный бокс
16:21
«Зарабатывали нормальные деньги». Экс-тренер Кличко рассказал о заработках спарринг-партнеров Владимира
«Зарабатывали нормальные деньги». Экс-тренер Кличко рассказал о заработках спарринг-партнеров Владимира
Профессиональный бокс
16:05
Пакьяо смотрел бой Хижняка и не нашел места комплиментам: «У него нет стиля, нет защиты»
Интервью
Пакьяо смотрел бой Хижняка и не нашел места комплиментам: «У него нет стиля, нет защиты»
Профессиональный бокс
15:51
Все новости

Популярные новости

Ригондо, который отказался продолжать бой с Ломаченко после шестого раунда: «Никто не может меня нокаутировать»
Ригондо, который отказался продолжать бой с Ломаченко после шестого раунда: «Никто не может меня нокаутировать»
Бокс Профессиональный бокс
17 августа 10:49
2
Никольченко – Беленюку: «Патриотизм – это действия, а не разговоры! Ты много сделал для нашей страны»
Тема дня Никольченко – Беленюку: «Патриотизм – это действия, а не разговоры! Ты много сделал для нашей страны»
Художественная гимнастика
13 августа 17:40
10
Александр Хижняк определился со своим будущим
Александр Хижняк определился со своим будущим
Бокс Профессиональный бокс
17 августа 12:04
4
Горуна: «Спецслужбы России проработали Усика и Ломаченко, используя религию, и эксплуатируют их в своих целях»
Горуна: «Спецслужбы России проработали Усика и Ломаченко, используя религию, и эксплуатируют их в своих целях»
Бокс Профессиональный бокс
16 августа 21:24
88
Этот нокаут вошел в историю бокса. Как впервые выключили ужасного Майка Тайсона
Этот нокаут вошел в историю бокса. Как впервые выключили ужасного Майка Тайсона
Бокс Профессиональный бокс
16 августа 11:32
4
«Сдохни, падла. П***уй в Рашу, х***о ты обдолбанное». Жизни Горуны угрожали после поста в защиту Магучих
«Сдохни, падла. П***уй в Рашу, х***о ты обдолбанное». Жизни Горуны угрожали после поста в защиту Магучих
Каратэ
16 августа 18:28
48
Все новости