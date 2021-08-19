Майк Тайсон провел тренировку для сына легендарного Гатти

Мальчик пошел по стопам погибшего отца и занимается боксом





Майк Тайсон / Фото: instagram

Легендарный супертяжеловес Майк Тайсон провел тренировку с сыном трагически погибшего экс-чемпиона мира в трех весовых категориях и члена Зала славы бокса Артуро Гатти – Артуро Гатти-младшим. Соответствующее видео мальчик выложил в Instagram.



Отметим, что сын легенды бокса также занимается боксом и участвует в турнирах.

Напомним, в 2009-м году Гатти нашли мертвым в отеле на бразильском курорте Порту-де-Галиньяс. По версии следствия, Гатти сам убил себя.

Ранее украинец Денис Беринчик внес Гатти в перечень лучших боксеров в истории.