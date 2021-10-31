Уайт: «Не удивлюсь, если Фьюри уже завтра завершит карьеру»
Майк Тайсон считает Фьюри лучшим супертяжеловесом нашего времени: «Возможно, даже Усик скажет, что это он»
«Железный Майк» призвал «Цыганского короля» не вешать перчатки на гвоздь
30 октября 11:00
Тайсон Фьюри / фото - boxingscene.com
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон заявил агентству Reuters, что считает действующего обладателя титула WBC Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO) безоговорочным лидером «королевского» дивизиона.
Американский ветеран обратился к британцу, призвав его не вешать перчатки на гвоздь.
«Продолжай побеждать, брат, продолжай побеждать. Фьюри – линейный чемпион. Он тот, кто победил сильнейшего бойца дивизиона. Он олицетворение бокса в супертяжелом весе, и точка. Это он, а не кто-то другой. Спросите любого, помимо Александра Усика, кто является чемпионом в супертяжелом весе. Хотя, возможно, даже Усик скажет, что это Фьюри».
У Фьюри есть два возможных соперника на следующий бой, но все его мысли сейчас об Усике.
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