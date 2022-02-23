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Майк Тайсон: «Смерть матери – одна из лучших вещей, которая произошла в моей карьере»
Легендарный боксер уверяет, что это помогло ему стать жестче
16:37
Майк Тайсон / фото - Eurosport
Легенда супертяжелого веса Майк Тайсон в эфире подкаста Club Shay Shay поделился воспоминаниями о своей матери, рассказав, как ее смерть повлияла на становление его личности.
«В плане развития карьеры, смерть моей матери – одна из лучших вещей, произошедших со мной. Она до 16 лет заботилась обо мне, как о ребенке.
Если бы не ее смерть, я бы никогда не начал драться на улице и никогда бы не научился давать отпор».
Напомним, Майк Тайсон заявил, что больше не собирается боксировать.
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