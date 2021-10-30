Уайт прокомментировал итоги третьего боя Фьюри – Уайлдер: «Тайсон хорошо выступил»
Майк Тайсон – Уайлдеру: «Продолжай драться»
«Железный Майк» дал совет «Бронзовому бомбардировщику»
30 октября 11:30
Деонтей Уайлдер / фото - boxingscene.com
Легендарный супертяжеловес Майк Тайсон дал совет американскому панчеру Деонтею Уайлдеру (42-2-1, 41 KO), который в двух последних боях дважды досрочно проиграл британцу Тайсону Фьюри (31-0-1, 22 KO).
«Железного Майка» цитирует Reuters:
«Продолжай драться, зарабатывай деньги, накапливай капитал, а потом заверши карьеру».
Майк Тайсон считает действующего обладателя титула WBC Тайсона Фьюри безоговорочным лидером «королевского» дивизиона.
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